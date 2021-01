F1, Marzo è pazzo di Perez: "Sarà fondamentale"

Molto più di una seconda guida. Sergio Perez è stato ingaggiato dalla Red Bull per aiutare Max Verstappen al fine di interrompere l’egemonia delle Mercedes.

Il pilota messicano ha preso il posto dell’incerto Alex Albon e, stando alle parole di Helmut Marko, il grande capo della Red Bull, l’ex Racing Point non sarà affato subalterno al pilota olandese…: “Sergio porta con sé molte conoscenze sulla Mercedes, speriamo in molti input da parte sua. Ha una gestione delle gomme incredibile. I suoi 10 anni di esperienza saranno un grande vantaggio per noi” le parole di Marko.

“Il nostro obiettivo è vincere il Campionato del Mondo. Per fare questo, servono due vetture in grado di competere ai massimil livelli, è questa la nostra strategia. Se vogliamo puntare al campionato costruttori, abbiamo bisogno di un pilota forte al volante della seconda vettura” l’agguerrita conclusione,

OMNISPORT | 09-01-2021 10:59