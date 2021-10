F1, Max Verstappen: "Arrivare secondo nel mondiale? Rimarrebbe una gran stagione"

Max Verstappen si appresta a gareggiare in Turchia, sedicesimo appuntamento della stagione di F1, come secondo nella classifica generale alle spalle del leader Lewis Hamilton. Per la prima volta nella sua carriera Super Max si sta contendendo un titolo mondiale in Red Bull, ma Hamilton ha un esperienza enorme e in Turchia parte comunque favorito, nonostante il lay-out del circuito sia leggermente a favore di Red Bull.

Max è indietro di due punti nei confronti di Lewis (246,5 contro 244), ma qui in Turchia può giocarsi comunque le sue carte. Nella classica conferenza stampa dei piloti, l’olandese volante parla della lotta per il titolo con grande maturità, sostenendo che anche un secondo posto sarebbe indice di una stagione da incorniciare. Queste le sue parole:

“Do sempre il mio meglio e so che il team fa lo stesso. Facciamo questo dall’inizio sino alla fine dell’anno. Noi lavoriamo proprio per fare questo. Ma, anche se finissi secondo nel Mondiale, credo che avremmo comunque fatto una grande stagione. E alla fine del giorno non cambierebbe certo la mia vita. Voglio dire, amo quello che faccio ed è molto importante. Non ho molto da preoccuparmi riguardo la pressione o cose del genere […] Anche a livello di team, non dovremmo essere troppo stressati. Il mio team fa il meglio che può. E lo ro si aspettano da me lo stesso e tutti facciamo del nostro meglio. Stiamo cercando di dare tutto per vincere assieme, ma non possiamo forzare le cose. Dobbiamo solo lavorare bene assieme e poi vedremo alla fine della stagione cosa saremo riusciti a fare. Sarà primi? Sarà secondi? Vedremo”.

Verstappen dedica anche un minuto per celebrare la nuova livrea Red Bull, che rende omaggio al sodalizio con Honda:

“La RB16B con la nuova livrea è davvero bella. Credo che quando si è in grado di proporre una nuova livrea sia molto bello, perché per la maggior parte del tempo la macchina rimane la stessa. Ed essere in grado di festeggiare così con Honda, cosa che avremmo dovuto fare in Giappone ma non potremo fare per ovvi motivi, è bello. Red Bull ha avuto una bellissima idea e fanno bene a proporla anche se si corre in Turchia. Onestamente credo che il bianco sulla carrozzeria renda la macchina davvero bella”.

OMNISPORT | 07-10-2021 15:39