F1, Max Verstappen furente: "Gara compromessa"

01-10-2022 17:18

Il pilota della Red Bull Max Verstappen non ha digerito la pole sfumata perché rimasto senza benzina proprio nell’ultimo giro delle qualifiche ufficiali del Gp di Singapore.

Il driver olandese si è infuriato con la squadra e ha lasciato in anticipo il circuito di Marina Bay: “Se avessi completato quel giro non avrei avuto abbastanza carburante in macchina. Sono cose che si possono controllare nel Q3 e bisognerebbe vederlo prima. Ma chiaramente non è successo ed è per questo che ho abortito anche il giro precedente. Mi avevano detto di dare tutto nell’ultimo tentativo, che con il senno di poi non avrei potuto fare. Ma io chiaramente in macchina non riesco a vedere il livello di carburante sullo schermo”.

“Non è un weekend bello e non è accettabile quello che è successo. Anche quando commetto io un errore non è accettabile, ma da entrambe le parti dobbiamo cercare di fare il meglio. Quello che abbiamo fatto oggi non è stato sufficiente, non dovrebbe accadere. La gara è decisamente compromessa. Qui non siamo a Spa o a Monza dove si supera facilmente”.