F1, Max Verstappen sfida il suo compagno di box Sergio Perez.

In una chiacchierata concessa ai microfoni di Ziggo Sport, Max Verstappen è tornato a parlare dell’arrivo di Sergio Perez in Red Bull per la stagione 2021. Massimo rispetto per il compagno, sottolineando come il suo arrivo contribuirà enormemente a sfidare in modo degno le Mercedes. Tuttavia, il desiderio del pilota olandese è quello di essere sempre il Numero 1, soprattutto all’interno del box.

Il 2020 del messicano Perez è stato davvero ottimo: una vittoria all’attivo, due podi e il quarto posto nella classifica del mondiale piloti. Per questo Max ha ammesso di non potersi distrarre per affrontare un avversario così:

“Alla fine ho sempre battuto i miei compagni di squadra e questo è un bene. Come dice sempre mio padre, l’importante è distruggere chi sta nel box insieme a te. Ovviamente non ci sarà un numero 1 all’interno del garage e questo mi costringerà ad essere più veloce di Checo. Ovviamente lui punterà a fare lo stesso e questo sarà un bene per la squadra. Entrambi ci spingeremo a vicenda e cercheremo di portare il più avanti possibile la squadra. E’ una situazione che ricorda il periodo che ho vissuto con Ricciardo”.

OMNISPORT | 08-01-2021 12:30