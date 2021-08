F1, Max Verstappen: "Sono contento di questa qualifica"

L’olandese volante della Red Bull Max Verstappen strappa la pole position sul bagnato di Spa, 12° prova del Mondiale F1, col tempo di 1’59”765. Queste le dichiarazioni di Max intervistato a caldo da Max Webber:

“Qualifiche insidiose. Era difficile tenere la macchina in pista e trovare le condizioni giuste per le gomme. Abbiamo avuto lunga pausa dopo il Q2 e non era semplice capire le condizioni della pista di nuovo. Siamo primi, questa è la cosa importante. Cambiare tra intermedie e wet? Nel Q1 siamo usciti con le wet e andavamo piano. Quindi siamo passati alle intermedie, ma quelle gomme non vanno bene quando c’è tanta acqua in pista. Sono contento di aver fatto una qualifica come questa dopo la pausa e di aver portato a casa un’altra pole”.

OMNISPORT | 28-08-2021 17:25