F1, Max Verstappen verso il rinnovo con Red Bull

02-03-2022 09:01

La crescita esponenziale dell’olandese Max Verstappen, culminata lo scorso anno con la vittoria del titolo mondiale conquistato ai danni di Lewis Hamilton, merita sicuramente un riconoscimento in casa Red Bull. Sia Chris Horner che Helmut Marko non vogliono farsi scappare un pilota simile, che potrebbe garantire successi per parecchi anni come fu ai tempi per Sebastian Vettel, ed ecco che dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione del prossimo rinnovo di Verstappen con la scuderia austriaca.

A riportarlo, nello specifico, è il Daily Mail, che parla di un’estensione di contratto fino al 2027 con stipendio di 40 milioni di sterline all’anno. Un contratto da top assoluto, quasi raddoppiato rispetto ai 22 milioni che percepisce attualmente e che sarebbe simile a quello del rivale Hamilton con Mercedes.

Sempre il quotidiano britannico indica come settimana prossima la possibile data dell’annuncio ufficiale dell’accordo, con le trattative che avrebbero subito un’accelerata nella giornata di ieri 1° marzo.

OMNISPORT