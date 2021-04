F1, Mazepin: “Non vedo l’ora di scendere in pista a Portimao"

Non sta certamente attraversando un momento facile Nikita Mazepin, alle prese con le difficoltà nell’adattarsi ad una sfida estremamente impegnativa.

Il pilota russo della scuderia americana Haas si sta confrontando con una realtà del tutto nuova in cui sta faticando a trovare confidenza con la monoposto: lo testimoniano i numerosi testacoda compiuti in questi primi due Gp stagionali.

Il prossimo appuntamento sarà quello del Portogallo, pista di cui il russo ha ricordi estremamente positivi avendoci girato in passato: “Uno dei miei primi test in una monoposto è stato in Portogallo su questa pista. Non ci vado da più di sette anni, forse otto se non mi sbaglio, ma questo tracciato è speciale. È spettacolare da vedere in televisione, e quando sei in macchina vai costantemente su e giù – è come le montagne russe. Non vedo l’ora di scendere in pista”, ha poi aggiunto il pilota della Haas.

OMNISPORT | 26-04-2021 16:15