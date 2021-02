F1, Mazepin: “Voglio fare del mio meglio”

Nonostante la forte “pressione” della stampa verso Mick Schumacher, suo compagno di scuderia all’interno della scuderia della Haas, il russo non intende cominciare la stagione da sconfitto, aspetto che lo spingerà a dare il massimo fin dal primo appuntamento sul tracciato del Sakhir.

“Il mio lavoro è superare il mio compagno di squadra, come sempre, e fare del mio meglio”, ha dichiarato il neo pilota della Haas. “Credo di essere pronto per la Formula 1 e voglio mostrarlo alla squadra, prima di tutto. Mi aspetto di fare bene. Voglio estrarre il massimo delle prestazioni della macchina con cui correrò. Credo che io e il mio compagno di squadra saremo molto vicini come tempi sul giro”.

OMNISPORT | 17-02-2021 14:17