F1, Mercedes: Hamilton è pronto a dare battaglia

18-03-2022 13:07

Motori accesi questo weekend per la partenza ufficiale del campionato mondiale di Formula Uno.

Archiviata la delusione, dopo aver perso l’ottavo titolo nell’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, lo scorso Dicembre, Lewis Hamilton torna al volante della sua Mercedes per detronizzare, o quanto meno, cercare di farlo, Max Verstappen.

Per tutto l’inverno, il pilota inglese della scuderia della Stella ha masticato amaro, ripensando a quanto succeso sul tracciato di Yas Marina. “No, nessun desiderio di vendetta. Questo non è il modo in cui mi approccio a questa stagione in cui invece proverò ad essere al meglio della mia forma e in qualche modo a migliorarmi“.

Nonostante Hamilton non abbia sete di vendetta, in pista non sarà certo l’agnello sacrificale, anzi è carichissimo e pronto a dare battaglia a tutti. “Sarò più aggressivo quest’anno, lo vedrete“. Alla pista l’arduo compito di dare il verdetto finale, intanto oggi, si comincia con le prime prove libere a Sakhir.

OMNISPORT