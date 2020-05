F1, Mercedes: "Non lasciamo il circus"

La Mercedes non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, resta in pista e vuole farlo con Toto Wolff al comando. E' la stessa scuderia tedesca a fare chiarezza in una nota dopo le voci sul possibile divorzio dal suo team principal, il cui contratto e' in scadenza nel 2020, e smentendo l'ipotesi di lasciare il circus per far spazio alla Aston Martin.

"Le speculazioni relative a un potenziale ritiro dalla Formula Uno continuano a essere infondate e irresponsabili – e' la posizione della casa tedesca – Il nostro mondo ha adottato le giuste misure per affrontare le conseguenze della pandemia e garantirsi la sua futura sostenibilita' economica. Approviamo questi passi ed e' nostra chiara intenzione continuare a competere in Formula Uno come Mercedes-Benz negli anni a venire, e di farlo con Toto Wolff".

SPORTAL.IT | 29-05-2020 17:45