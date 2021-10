F1: Mercedes, Toto Wolff si sente in vantaggio

18-10-2021 15:35

Il finale del Mondiale di Formula 1 si avvicina e la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen si fa sempre più rovente. Nonostante l’evidente equilibrio tra le due scuderie, il boss della Mercedes Toto Wolff crede di avere un vantaggio nei confronti della Red Bull, almeno per quanto riguarda l’abitudine a rimanere in vetta e a lottare per il titolo.

“Da sette stagioni siamo i punti di riferimento per tutti. Quest’anno ci ha portato una sfida molto più difficile, sappiamo perché. A ogni modo, ci piace la lotta. Non solo: ci viene facile combattere, e penso che sia vantaggioso nella nostra situazione visto che abbiamo due piloti forti”, sono le sue parole a Sky Sports.

Nelle ultime gare, la Mercedes ha impressionato per la sua velocità: “Sono davvero impaziente per le prossime gare, non ritengo che possano essere difficili o che andremo in sofferenza. Le cose andranno come dovranno andare, ci divertiremo. È la Formula 1, è lo sport: non stiamo parlando di politica. E in più non abbiamo più nulla da dimostrare dopo sette anni. Abbiamo ottenuto molti record e vogliamo aggiungerne di nuovi, perché siamo ambiziosi e odiamo perdere. Ma non dobbiamo dimenticare di goderci lo spettacolo, questo è il miglior lavoro del mondo”.

OMNISPORT