F1: Mick Schumacher fa litigare Wolff e Marko

Il primo smentisce di aver proposto il pilota alla Red Bull, come invece sostiene il team principal della casa austriaca

27-06-2023 12:37

Mick Schumacher fa discutere Toto Wolff, suo manager ma anche team principal della Mercedes, e Helmut Marko, che invece è dirigente Red Bull. Quest’ultimo sostiene infatti che gli sia stato proposto Schumi come pilota, cosa smentita però da Wolff.

“Perché – ha tuonato Helmut Marko ai microfoni di Sport1 – dovremmo prendere Schumacher? È un pilota Mercedes, il signor Wolff è responsabile per lui. Se ha così tanta stima di lui, perché non lasciarlo guidare nel suo team o usare la sua influenza per farlo entrare in un team cliente come la Williams?”.

Pronta la risposta di Wolff: “Non sono nemmeno sicuro che possiamo agevolare Mick. Ogni volta che parliamo bene di lui, qualcuno ha voglia di dire qualcosa di negativo”. E ancora: “A parte questo, non ho mai parlato con la dirigenza della Red Bull di dare a Mick un posto lì, come è stato detto da Helmut. Ogni volta che posso parlare bene e lodare Mick, lo faccio. Ma alla fine, è autorità di ogni squadra decidere sui piloti”.