F1, Mick Schumacher: Jean Alesi non trattiene l'emozione

La conquista del Mondiale di Formula 2 da parte di Mick Schumacher ha sciolto i cuori di tanti tifosi della Ferrari e non, e anche un grande ex come Jean Alesi non è riuscito a trattenere l’emozione per il trionfo del figlio della leggenda Michael. Dopo il grave incidente del 2013, l’ex pilota francese con la sua famiglia è stato molto vicino agli Schumacher, aiutandoli in tutto, e si è affezionato al ragazzo che ora sta per debuttare nella serie regina dei motori.

“Nei momenti più difficili Mick era ancora in kart, ci siamo dati una mano tutti. Ora mi sento un po’ uno zio emozionato per il suo figlioccio. È straordinario vederlo campione”, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

Secondo l’ex driver transalpino, Schumi Jr sta seguendo tutte le tappe per diventare un grande: “Ha vinto l’Europeo di F.3, l’anno scorso ha faticato un po’ in una stagione difficile. E in questo 2020 è rimasto sempre concentrato, freddo, attento, in un anno duro, in cui si sono corse tante gare di fila, senza la possibilità di lavorare con le squadre. Non ha vinto alla lotteria, si è meritato tutto. Dimostrando di essere un grande campione”.

Ora per Mick Schumacher si aprono le porte della Formula 1, l’anno prossimo sarà pilota ufficiale del team Haas, una bella responsabilità: “Farà un anno di ambientamento e poi ci saranno le regole nuove. Penso sia buono per lui”.

“La F.2 mi ha maturato, sono pronto per la Formula 1 – ha spiegato il ventunenne -. Pressione? Non tanto, più che altro mi ha dato una motivazione, volevo raggiungere un obiettivo per me stesso, volevo dimostrare di essere qui per una ragione. L’inizio del campionato non è andato come sperato, non ci ho messo quello che dovevo, ma il team è stato grande tutto l’anno e un passo alla volta i risultati sono arrivati, podi e vittorie”.

