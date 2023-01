09-01-2023 14:16

Si è ritrovato fuori dalla griglia 2023 Mick Schumacher, protagonista di una stagione meno performante del debutto sulla Haas.

Essere adesso terzo pilota della prestigiosa Mercedes però non lo accontenta, l’obiettivo per il 2024 è già tracciato: “Guidare qualcosa di diverso dalla F1 non mi interessa” – ha spiegato a gpfans.com “Una volta che hai assaggiato il meglio, non ci si accontenta di meno. La prossima stagione sarò presente a tutte le gare per il 99% del tempo, così avrò modo di ritornare sulla griglia di partenza nel 2024″.

Il 23enne tedesco non ripercorrerà così le orme di Alexander Albon, che nell’anno in fece il collaudatoire Red Bull si mise in luce nella categoria GT tedesca (la DTM), vincendo una corsa al Nurburgring: la Williams lo ha poi rilanciato nel 2022 in griglia.