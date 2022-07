03-07-2022 18:17

Buone notizie da Zhou Guanyu, protagonista di un terrificante incidente al primo giro di Gp di Silverstone. Il pilota dell’Alfa Romeo è stato dimesso perché dichiarato “fit” dai dottori del centro medico del tracciato britannico.

Il driver cinese non ha mai perso conoscenza, e non ha riportato fratture di alcun tipo nel tremendo schianto al via, che ha fatto capottare la sua monoposto dopo il contatto con la Mercedes di George Russel. Zhou deve ringraziare l’halo, che gli ha salvato la vita.