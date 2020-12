F1, Montmelò circuito scelto per i Test Pre-season 2021

La sede dei test invernali pre-season è sempre una questione della massima importanza in Formula 1. Quest’anno, i giorni a disposizione saranno solamente 3, cosa che ha destato non poche proteste in alcune scuderie, in particolare Ferrari, McLaren e Aston Martin, team che modificheranno la propria line-up per il 2021.

Per quanto riguarda la sede dei test, i discorsi stanno andando avanti ormai da settimane tra Liberty Media e il circuito spagnolo di Montmelò, in Catalogna. Come riferito dal nuovo capo dei circuito iberico, Josep Lluis Santamaria a “El Mondo Deportivo”, i contatti sono già ben avvitati e, con tutta probabilità, si arriverà ad un accordo in tempi brevi.

Queste le parole del capo del cicuito:

“I discorsi sono bene avviati e siamo ancora in attesa della firma ufficiale nel contratto”, ha affermato Santamaria. “In ogni caso la stampa ha già fatto trapelare la notizia che si terranno al Montemlò a marzo”.

Non c’è ancora niente di ufficiale dunque, ma tutti gli indizi portano a questa conclusione. I test, è bene ricordarlo, si svolgeranno durante la prima settimana di marzo 2021.

OMNISPORT | 21-12-2020 13:51