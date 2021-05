F1, nervi tesi in Mercedes: parole durissime di Lewis Hamilton

Da tempo non si vedeva un Lewis Hamilton così furente: il campione del mondo durante e dopo la gara di Monte Carlo si è scagliato duramente contro la squadra per la strategia adottata e per le difficoltà incontrate dalla sua monoposto.

Il settimo posto finale ha mandato su tutte le furie il pilota anglocaraibico, che dopo la gara si è sfogato così: “Il team ha sottovalutato l’AlphaTauri? Non l’hanno sottovalutata. Ne avevamo già parlato nel meeting pre-gara del fatto che potesse succedere esattamente quello che è successo. Dovevano trovare il modo di evitarlo, ma non ci sono riusciti, non ci posso fare nulla. Anche se avessimo passato loro, saremmo rimasti bloccati dietro ad altra vettura”.

Lewis ha poi puntato il dito contro il team: “Lezioni da imparare dopo questa corsa? Per me, personalmente, no. Per il team di certo, tutto è andato storto”.

Hamilton è stato sorpassato in classifica generale da Verstappen: “Onestamente non voglio parlarne troppo, ma dobbiamo lavorare tanto su quanto accaduto, perché non si può ripetere. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Noi vogliamo concentrarci sul nostro lavoro e qui non abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo farne uno migliore la prossima volta. Non c’è motivo per esprimerci a questo livello in un altro weekend, con tutta l’esperienza che abbiamo e il tempo per cui abbiamo gareggiato. Quindi sicuramente ne discuteremo a lungo“.

Su Instagram il pilota inglese ha poi inviato un messaggio distensivo: “Le cose potrebbero andare molto peggio. Di sicuro la domenica ha fatto schifo, ma è in giorni come queste che impariamo di più e cresciamo di più. In realtà sono grato per giorni come questo. Non dico che li voglio sempre, solo che ci fanno avvicinare, ci fanno lavorare di più e con più fame”.

“Ogni persona di questa squadra sente questo e faremo quello che abbiamo sempre fatto. Ci riuniremo e torneremo a combattere“.

