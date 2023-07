F1, Nicolas Latifi e la scelta estrema: "Mi prendo una pausa, lascio la Formula 1". Da pilota a uomo d'affari

Il pilota canadese ex Williams Nicolas Latifi ha deciso di abbandonare il mondo della F1 e delle corse per dedicarsi ad altro. Veloce ma non troppo verrà ricordato per aver deciso involontariamente il Mondiale 2021 tra Hamilton e Verstappen

19-07-2023 10:22

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

La Formula 1 si sa è un punto di arrivo nel mondo dei motori, per molti è un trampolino di lancio per la leggenda, vedi Schumacher, Hamilton e Verstappen giusta per restare agli ultimi 20 anni. Per altri può anche essere un boomerang che a volte chiude la carriera anche anticipatamente. E’ il caso di Nicolas Latifi che a meno di un anno dalla sua ultima esperienza nel circus e a soli 28 anni, ha detto “basta” e ha deciso di abbandonare il mondo delle corse, almeno per il momento, per dedicarsi ad altro, allo studio, per diventare un businessman, un uomo d’affari. E a spiegare la scelta è stato lo stesso pilota canadese.

Latifi lascia la F1 a 28 anni: i perchè della scelta del pilota canadese

Con un lungo post sui suoi canali social Nicolas Latifi ha annunciato di lasciare il mondo del motorsport in generale. A soli 28 anni il pilota canadese che nelle ultime tre stagioni aveva corso con la Williams coronando il suo sogno di approdare in Formula 1, ha deciso di prendersi una pausa, chissà quanto momentanea dal mondo delle corse per tornare a studiare, per raggiungere altri obiettivi che non fossero solamente quelli di gareggiare in pista contro altre macchine e altri piloti, ma sgomitare nella vita di tutti i giorni.

Latifi, nel corso di questi mesi, si è preparato per sostenere un test richiesto dalla maggior parte delle università per la branca del business. Il canadese ha voluto precisare che questo non si tratta necessariamente di un addio al mondo delle corse ma solo, chissà, un arrivederci.

Life Update!

I wanted to let everyone know what I’ve been up to and what my plans are for the future. pic.twitter.com/NJKHISrtgd — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) July 18, 2023

La lettera di Latifi sul suo abbandono alla Formula 1

“Sapendo che non sarei stato al volante di una vettura da corsa nel 2023 ho iniziato a pensare cosa sarebbe stato di me, ovvero rimanere nelle corse o fare qualcosa di completamente differente. Questo non per forza è un addio al mondo delle corse per sempre. Le corse sono state la mia vita sin dai miei 13 anni e la passione è ancora forte in me, non mi sono ancora perso un gran premio quest’anno. Ho deciso per l’immediato futuro di prendermi del tempo e perseguire nuovi obiettivi in un percorso completamente differente. Crescendo ho sempre avuto interesse per il mondo del business. Ho sempre detto che sarebbe stato qualcosa che avrei voluto studiare all’università qualora non avessi perseguito la strada delle corse. Prendere una laurea in economia è sempre stato nei miei pensieri come obiettivo post carriera nel motorsport. Non vedo l’ora di tuffarmi nella nuova avventura e voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato nel corso della mia carriera sino a questo momento”.

Chi è Nicolas Latifi: pilota pagante, veloce ma non troppo

Nicholas Daniel Latifi, questo il suo nome completo, è nato a Montréal, il 29 giugno 1995. È figlio di Michael Latifi, imprenditore iraniano-canadese, amministratore delegato del gruppo Sofina Foods. Anche per questo motivo, il canadese è sempre stato considerato il classico “pilota pagante” che porta i suoi sponsor, la sua “copertura” in un team in difficoltà, la Williams lo era tre anni fa nel passaggio dalla famiglia del compianto sir Frank ai nuovi proprietari.

Dopo tutta la trafila, Latifi approda nel mondo della F1, dal 2016 prima come test drive di Renault (ora Alpine) e poi Force India (poi divenuta Aston Martin). Nel 2019 diventa terzo pilota Williams. Dalla stagione 2020, quella covid, viene promosso a pilota titolare per la scuderia inglese, sostituendo Robert Kubica al fianco di George Russell. Mai particolarmente veloce subisce il maggiore talento di Russell che lo batte regolarmente così come lo scorso anno Albon.

Latifi decisivo nel mondiale 2021 tra Hamilton e Verstappen

Nicholas Latifi va meglio negli anni successivi, ha ottenuto 7 punti nel 2021 e 2 nel 2022, ultimo anno con il team e nel Circus. Il miglior risultato in un gran premio lo ha ottenuto al Gran Premio di Ungheria del 2021 grazie a un buon settimo posto. Ma non è stato abbastanza per mantenere un sedile in F1, la Williams gli ha preferito quest’anno Logan Sargeant (l’americano non è che stia facendo sfracelli…). Dopo qualche rumors di un approdo in IndyCar, Latifi è rimasto appiedato.

Ma Latifi sarà ricordato soprattutto per aver deciso involontariamente il Mondiale 2021. Quello dell’ultimo giro da brividi dell’ultima gara del campionato ad Abu Dhabi dove Max Vestappen riuscì a superare con gomme fresche la Mercedes di Lewis Hamilton laureandosi per la prima volta Campione del Mondo. Una gara quella che Hamilton stava dominando verso l’ottavo titolo iridato. Poi al 53° giro dei 58 totali, Latifi finiva contro le barriera rendendo necessario l’ingresso della Safety Car e tutta la ridda di polemiche per la gestione della ripartenza per l’ultimo giro tra le ire di Toto Wolff e la gioia di Verstappen e Red Bull. Latifi, come successe anni prima a Timo Glock per il Mondiale 2008 perso da Massa contro Hamilton nelle ultime curve in Brasile, finì nella bufera social con tanti haters tifosi di Hamilton.