F1, Mick Schumacher nel nome del padre Michael: emozione a Goodwood col casco e la Mercedes di papà

Emozione e brivido al Goodwood Festival of Speed con Mick Schumacher che ha riportato in pista la Mercedes 2011 di papà Michael Schumacher indossando anche il casco rosso di Schumi. Esperienza che aveva già avuto negli anni in Ferrari

17-07-2023 09:38

C’erano i campioni del mondo Sebastian Vettel e Jenson Button in quota F1 ma anche Caset Stoner e Francesco Bagnaia per la MotoGP, la Ferrari Hypercar che ha trionfato a LeMans. Una vera e propria parata di stelle dei motori nel più classico e atteso Goodwood Festival of Speed, una delle manifestazioni motoristiche più importanti al mondo.

Ma la scena se l’è presa anche e soprattutto la Mercedes del 2011 scesa in pista con un casco rosso. Per un attimo si è avuta la sensazione che sulla freccia d’argento ci fosse davvero Michael Schumacher. La realtà non era poi così lontana, dal momento che a guidare la monoposto col casco del padre c’era Mick Schumacher in un momento davvero emozionante per tutto il pubblico accorso allo storico circuito inglese.

Mick Schumacher con casco e Mercedes di papà Micheal a Goodwood

Nonostante il maltempo abbia rallentato il programma il Goodwood Festival of Speed è stato il solito successo di pubblico con una parata di stelle del mondo dei motori per una vera e propria festa degli appassionati che hanno potuto vedere i propri idoli, del presente e del passato, sfilare per le strade dello storico cicuito inglese. C’era grande attesa per Mick Schumacher.

Il giovane pilota tedesco, che quest’anno si deve accontentare del ruolo di terzo pilota e collaudatore della Mercedes, ha riportato in pista la W02 con cui il papà Michael Schumacher ha corso la sua penultima stagione della carriera in F1, nel 2011, che però non riuscì mai ad arrivare sul podio, con miglior risultato, un 4° posto in Canada proprio del Kaiser Schumi che in quei tre anni di Mercedes che segnarono il suo ritorno in F1 dopo il primo ritiro con la Ferrari, fece coppia con Nico Rosberg dopo l’acquisizione della Brown GP da parte di Mercedes, gettando le basi, a detta di tutti, per il dominio dell’era ibrida con Hamilton al suo posto.



Mick Schumacher: “Che emozione guidare la Mercedes di papà!”

In un video postato sui social Mick Schumacher ha espresso tutta la sua gioia ma anche emozione per la giornata particolare vissuta indossando il casco di papà Michael e salendo sulla sua Mercedes 2011:

“Ciao ragazzi, era la mia prima volta qui a Goodwood, è stato bello ed emozionante guidare qui soprattutto la macchina del 2011 di papà, è stato fantastico, ho fatto qualche accelerata, qualche testacoda, davvero un grande giorno. Grazie a tutti i tifosi e appassionati che sono stati qui e al Festival per avermi invitato” Signing off after an emotional first day @fosgoodwood. 🤗#ShotonSnapdragon @Snapdragon pic.twitter.com/mB8wckBxd4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 16, 2023

Mick Schumacher sulla Ferrari di papà Schumi

Non era la prima volta che Mick Schumacher saliva a bordo di una monoposto guidata in passata dal papà campionissimo Michael. Era già successo, diverse volte nell’epoca in cui Mick faceva parte della Ferrari Drivers Academy.

Nel 2019 il figlio del campione tedesco in occasione del GP di Germania fece dei giri dimostrativi sulla Ferrari con cui Michael dominò il mondiale 2004. Stessa cosa, tre anni più tardi, nel 2022 a Fiorano quando Mick ha girato sulla F2003-GA, la mitica monoposto Ferrari che vinse il Mondiale di F1 2003 messa poi all’asta a novembre.