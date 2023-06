Caufield si schiera dalla parte di Mick Schumacher: "È uno dei migliori"

Il team principal della Haas commenta le dichiarazioni di Toto Wolff in merito a Mick Schumacher augurandosi possa trovare il team giusto in cui esprimere il tuo talento

29-06-2023 14:20

Proprio come ha dichiarato di recente Toto Wolff, anche il team principal della Haas dice la sua sul figlio d’arte tramite un tweet, sottolinea l’ottimo atteggiamento e l’ottima predisposizione del pilota e si augura possa avere presto una macchina all’altezza in cui dimostrare tutto il suo valore; non mancano, però, le risposte del web ed i paragoni con Hülkenberg.

Wolff – Caufield, il pensiero su Mick Schumacher

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ed il team principal della Haas Mike Caufield si sono recentemente espressi su Mick Schumacher, pilota 24enne figlio d’arte del grande campione tedesco. Se il primo ha affermato come le squadre si perdano qualcosa senza Schumacher junior, il secondo ha rincarato la dose dando un parere ancora più approfondito visto che lui stesso ha lavorato con grandi campioni come Hamilton e Rosberg ma soprattutto proprio come Schumacher senior. Per farlo ha utilizzato twitter e non si è risparmiato nemmeno nel rispondere al parere degli utenti che sotto il suo post hanno “cinguettato” a più non posso.

Il tweet di Caufield su Mick Schumacher

“È uno dei migliori piloti con cui abbia mai lavorato in termini di atteggiamento ed impegno, ho visto molte persone affermare che sia stato inserito solo per il suo nome ma in realtà, grazie al suo nome, le pretese sono molte di più, spero che prima o poi abbia la possibilità di salire su una macchina buona”. Sono queste le parole utilizzate dall’ingegnere britannico tramite il proprio profilo Twitter, andando anche un po’ controcorrente rispetto alla volontà di cambiare di Günther Steiner che ha sostituito il tedesco con Niko Hülkenberg.

La reazioni del web

Non sono mancati i commenti di Twitter sotto le parole di Caufield, ma non sono mancate nemmeno le risposte dell’autore del post. In tanti hanno sottolineato le buone prestazioni di Hülkenberg, altri hanno chiesto delucidazioni sulla scelta di Steiner, l’ingegnere si è tolto anche qualche sassolina dalla scarpa. “Non si possono fare paragoni tra i due piloti perchè non hanno mai guidato la stessa auto, il ritmo di Hulk è piuttosto sconvolgente, la mia sensazione è che lui sarebbe superiore a Mick in qualifica ma che Mick sarebbe superiore in gara”. E, come riportato da formula passion aggiunge: “Personalmente avrei preso Hulk la prima volta che si è presentata l’occasione in Haas nel 2019, ma il team fece altre scelte prendendo un pilota che si è schiantato spesso e che ha fatto fatica ad ottenere punti (in quell’anno l’accoppiata era Magnussen – Grojean), quanto a Mik dovrà dimostrare il suo valore prima di arrivare in una big come Mercedes o Ferrari o Red Bull, ma ciò non toglie che faccia un buon lavoro”.