F1, Steiner: "Qualcuno raggiungerà la Red Bull quest'anno"

Il team principal della Haas: "Saltiamo sempre alle conclusioni dopo qualche gara: ‘Oh, ora è tutto finito’. Io sarei un po’ più paziente".

22-05-2023 19:41

In un’intervista a F1 World, il team principal della Haas Gunther Steiner ha detto la sua sul Mondiale: “Noioso? Per me è il contrario, non è noioso. Penso che ci sia stata abbastanza azione. Ovviamente Baku non è stata la gara più emozionante di quest’anno. Ma ci sono state molte gare emozionanti. Si vede che le Red Bull sono forti, ma ci sono anche molte altre cose in ballo. Non dobbiamo dimenticarlo”.

Infine, Steiner non ha nascosto una sua convinzione: “A un certo punto qualcuno raggiungerà la Red Bull e ci sarà una lotta. Saltiamo sempre alle conclusioni dopo qualche gara: ‘Oh, ora è tutto finito’. Io sarei un po’ più paziente”.