Il pilota della McLaren: "Tutto sembra promettere bene"

26-06-2023 18:55

Il pilota della McLaren Lando Norris ha parlato in vista del weekend in Austria al Red Bull Ring: “Questa settimana sono tornato al Technology Centre e al simulatore per prepararmi all’Austria. Il Red Bull Ring è uno dei miei circuiti preferiti. Mi ha regalato molti bei ricordi, visto che qui ho conquistato il mio primo podio”.

“Inoltre, si tratta di un weekend Sprint, il che rende sempre tutto più interessante. Tutto sembra promettere bene, scenderemo in pista e daremo il massimo”.