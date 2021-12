F1, Norris: "Il pit libero con bandiera rossa deve essere abolito"

06-12-2021 13:04

È stato un Gran Premio di Jeddah in chiaroscuro per la McLaren. Il team inglese, infatti, ha visto Daniel Ricciardo conquistare il quinto posto, mentre Lando Norris non è riuscito a fare meglio del decimo ed adesso, quando al termine della stagione manca soltanto l’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, il distacco in classifica dalla Ferrari è di 38,5 punti.

Le brutte notizie però non finiscono qui per Norris che al termine della gara si è visto superare nella classifica piloti da CHarles Leclerc. Il monegasco della Ferrari attualmente occupa la quinta posizione con 158 punti, mentre l’inglese della McLaren è retrocesso in sesta, a quota 154, ed è tallonato da Carlos Sainz distante appena 4,5 punti.

Al termine di una gara caotica Norris si è scagliato contro la direzione gara e, nello specifico, contro la regola che consente il cambio gomme in regime di bandiera rossa.

La decisione della McLaren sembrava strategicamente corretta, ma quando poco dopo la direzione gara ha deciso di esporre la bandiera rossa per consentire ai commissari di percorso di ripristinare le barriere danneggiate dalla Haas del tedesco il GP di Norris ha preso una piega imprevista.

“È successo un paio di volte lo scorso anno a Monza ed anche al Mugello. Mi trovo sempre dalla parte sbagliata, quindi probabilmente sono il pilota più penalizzato rispetto ad altri, ma penso che sia solo una regola molto ingiusta che dovrebbe essere eliminata”.

“Penso che dovrebbero cambiarla ed introdurre un pitstop obbligatorio con uno dei due diversi set di gomme. Così com’è rovina tutto. Tutto l’impegno profuso svanisce per colpa di una stupida regola. Avevo già affrontato questo argomento in entrambe le occasioni. Posso dire ciò che voglio, ma non sono io che scrivo le regole. Ovviamente questa regola rende tutto eccitante dal punto di vista televisivo, e se questo è ciò su cui vogliono concentrarsi allora non la cambieranno, ma dal mio punto di vista penso che rovini le corse”.

