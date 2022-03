F1: Norris impressionato dalla Haas

14-03-2022 13:48

Terminata anche la seconda tranche di prove pre stagionali, tutti i piloti sono nella fase di analisi dei dati.

Ogni team compara quanto ottenuto a Barcellona sulla pista del Montmelò a quanto raccolto a Sakhir che sarà anche il teatro della gara d’esordio del campionato del mondo, questo weekend. La rivoluzione tecnica e regolamentare voluta dalla FIA per cercare di rendere il campionato più avvincente, sulla carta, potrebbe aver fatto centro.

A parte le due supepotenze (che dovranno comunque abituarsi – come tutti – alle nuove regole e alle nuove monoposto), dai primi dati analizzati sembra che la griglia di partenza possa essere più compatta rispetto a quanto succedeva nelle passate stagioni, con gap evidentemente troppo distanti, per essere colmati.

Dalle prime indicazioni, pare che Red Bull e Ferrari siano le due scuderie favorite per la vittoria in Bahrain. Molto bene ha fatto anche anche la Mclaren (soprattutto a Barcellona) anche se la tre giorni a Sakhir non ha convinto a pieno, piloti e meccanici. La Mercedes, prima agguerrita rivale della Red Bull del campione del mondo, Max Verstappen, rimane ancora una vera e propria incognita.

Secondo Lando Norris, da quanto ha potuto vedere in pista in Bahrain, nella ultima tre giorni di prove, la monoposto che ha fatto il miglior salto di qulità rispetto lo scorso anno, è la Haas. Nonostante tante problematiche legate ai ritardi dell’aereo cargo e a quelli scaturiti dall’allontanamento del pilota russo Nikita Mazepin, la scuderia statunitense ha impressionato il pilota della MCLaren per la sua estrema velocità.

“Red Bull, Ferrari e Mercedes per adesso direi che siano le macchine più veloci. Tutti gli altri sono abbastanza vicini, da noi fino alla Haas. Proprio questi ultimi, alla luce delle prestazioni dell’anno scorso, vedendo quanto di buono hanno fatto a Sakhir, hanno fatto progressi incredibili. La Haas VF-22 ha dimostrato una grande velocità: saranno senza dubbio un’altra scuderia contro la quale dovremo lottare sia in prova che in gara”.

Queste le parole di Lando Norris, primo pilota della Mclaren.

OMNISPORT