F1, novità sul GP del Brasile ad Interlagos

Joao Doria continua ad avere molta fiducia sullo svolgimento regolare del GP del Brasile, ad Interlagos, previsto per questa stagione di F1 2021. In una conferenza stampa che si è tenuta qualche giorno fa a San Paolo, il governatore della città ha confermato l’intenzione del management di portare avanti la macchina organizzativa dell’evento nonostante le perplessità internazionali sulla situazione in Brasile e sul fatto di aprire l’Autodromo Carlos Pace al 100%. Queste le parole del governatore:

“La cancellazione del Gran Premio del Brasile ad Interlagos può diventare una possibilità solo se ci fosse una situazione catastrofica”, ha affermato Doria. “Ho parlato con il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, e tutti siamo d’accordo sul fatto che dovrebbe succedere qualcosa di inaspettato. In tutti i sensi. Siamo molto tranquilli riguardo alla realizzazione dell’evento. L’unico nodo ancora da sciogliere è la data, che per adesso resta comunque fissata per il 7 novembre”.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:01