F1: nuovo assetto Ferrari per Monza

12-07-2022 14:59

La Ferrari ritorna ad essere protagonista dopo due vittorie consecutive ottenute negli ultimi sette giorni a Silverstone e Spielberg (Austria).

I successi degli ultimi Gran Premi hanno permesso alla scuderia del Cavallino Rampante di ritornare in lotta per la classifica piloti e costruttori. Tuttavia, per mantenere il trend positivo, secondo il Corriere della Sera, il reparto sportivo di Maranello sta sviluppando una nuova parte ibrida “pensata per dare maggiore quantità di energia nell’arco di un giro, probabilmente già per Monza. Nel frattempo si convive con mali che colpiscono i motori termici, la rottura di Sainz è stata simile a quelle di Baku di Leclerc (e a quelle che quest’inverno si verificavano nei banchi di prova), per Binotto non c’è una soluzione pronta in tempi rapidi. Se non quella di utilizzare pezzi nuovi (pagando penalità)“, si legge sul quotidiano di Via Solferino.