F1, Ocon: "Alpine non favorisce Alonso"

Esteban Ocon ha appena trovato la prima vittoria in F1 nel Gran Premio d’Ungheria. Se il ritorno in F1 di Alonso rischiava in qualche modo di oscurare Ocon agli occhi dell’Alpine, stando alle parole del diretto interessato questo non è successo, anzi. Queste le sua parole ad Auto Motor und Sport:

“Non avverto in alcun modo una sorta di preferenza verso un lato o l’altro del garage. La squadra ha fiducia in me, e la ringrazio per aver mantenuto questo atteggiamento soprattutto nei momenti più complessi. Ma ad ogni modo non ho mai visto differenze dall’inizio della stagione. Gli ingegneri mi ascoltano, ed il mio feedback non è completamente diverso da quello di Fernando. Nessuno pretende una soluzione sulla propria vettura totalmente opposta a quella dell’altro, ma se così dovesse accadere la squadra collaborerebbe con due fazioni opposte. Questa è la filosofia”.

Il francese ha voluto ribadire l’importanza dei consigli forniti dall’asturiano:

“Sarebbe stupido da parte mia ignorare i suggerimenti di un pilota come lui. Ha moltissima esperienza, e ha indicato subito di non trovarsi a suo agio con il servosterzo. Ho testato alcune parti che ha fatto modificare: alcune mi hanno effettivamente aiutato, altre un po’ meno”.

OMNISPORT | 19-08-2021 15:52