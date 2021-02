F1, Ocon: "Non vediamo l’ora del primo Gran Premio della stagione”

Prima uscita stagionale per Esteban Ocon al volante della RS18, vettura con cui la Renault ha affrontato il mondiale 2018 di Formula 1.

Prima di volare in Bahrain per la tre giorni di test pre-season sul tracciato del Sakhir, il transalpino si è “concesso” una giornata di lavoro al Paul Ricard, completando ben 91 tornate tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio.

Queste le sue parole al termine della giornata di lavoro: “Ho finito il primo run dell’anno con una Formula 1 con la ‘A’ di Alpine sul mio cappello, sulla mia tuta ma soprattutto sul cofano della macchina”, ha dichiarato il francese. “È stato molto bello fare questa prima uscita dell’anno con i nuovi colori. Inoltre questo test è risultato utile per preparare al meglio i test in Bahrain. Siamo pronti e carichi per provare e non vediamo l’ora di dirigerci verso il primo Gran Premio della stagione”.

OMNISPORT | 24-02-2021 16:01