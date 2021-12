F1, per Verstappen possibile cambio motore nell'ultimo GP

01-12-2021 16:17

Ai microfoni di F1-Insider, il consigliere della Red Bull Helmut Horner ha annunciato un possibile colpo di scena in vista dell’ultimo GP del campionato: “Un cambio di motore non è previsto in Arabia Saudita al momento. Se avverrà, sarà ad Abu Dhabi”.

Verstappen è in lotta con Hamilton per il titolo di campione del mondo ma Marko ha escluso di aggrapparsi a qualche inconveniente tecnico dell’inglese: “Non capita mai niente a Lewis, soltanto Bottas si ritira con la Red Bull. Max si è allenato al simulatore, ne ha anche uno a casa. Il fatto di non aver mai guidato a Gedda non lo preoccupa. Gli basteranno due giri per prendere confidenza con il tracciato. In Brasile non abbiamo avuto chance, mentre a Losail abbiamo sbagliato con il setup. Eppure siamo ancora avanti, ora dovremo lottare a Gedda, dove Max avrà parecchie opportunità di far bene”.

Al momento Verstappen ha otto punti di vantaggio su Hamilton con solo due gare al termine del campionato. Il cambio motore all’utimo GP regalerebbe un ulteriore colpo di scena in questo campionato combattuto fino alla fine, ma prima c’è l’Arabia Saudita dove l’olandese potrebbe già diventare campione del mondo.

OMNISPORT