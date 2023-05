F1, Perez: "Devo parlare con il mio team"

Il pilota messicano deluso dal venerdì di libere a Montecarlo

26-05-2023 21:17

Il pilota della Red Bull Sergio Perez è sembrato in difficoltà nella giornata di prove libere a Montecarlo: “Oggi non è stata una grande giornata in termini di ritmo della vettura, credo che le PL1 siano andate un po’ meglio delle PL2. Con le modifiche che abbiamo apportato, ora abbiamo molte cose da rivedere e cerchiamo di raccogliere le cose migliori per le qualifiche”.

Il driver messicano si è dovuto accontentare del quarto tempo: “Devo solo sedermi con i ragazzi, analizzare il tutto e cercare di cogliere i punti migliori. Qui ogni millisecondo è importante. Penso che sarà una vera sfida per le qualifiche. Credo che sarà importante riuscire a sfruttare al meglio le gomme per metterle nella finestra giusta al momento giusto”.