F1, Perez: "Dobbiamo fare attenzione alle Mercedes"

08-09-2022 17:06

È il weekend del GP d’Italia e la Red Bull ci arriva da favorita sia per il vantaggio in campionato che per le caratteristiche del circuito. Sergio Perez non è al livello di Max Verstappen, ma vuole fare bene a Monza e tornare sul podio: “Su questo tracciato ho ottimi ricordi, tra cui il secondo posto nel 2012. Salire su quel podio regala emozioni uniche, tutto è speciale. È sempre bello tornare qui”.

Il messicano vuole andare forte come a Spa, ma sa anche chi tenere d’occhio: “Spero avremo un passo gara come quello del Belgio, ma questo è un circuito unico nel suo genere. Anche il meteo potrebbe metterci lo zampino – ha detto Perez in conferenza stampa -. Dobbiamo fare attenzione alle Mercedes, che anche a Zandvoort sono state molto forti e hanno gestito bene le gomme”.