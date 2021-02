F1: Perez: “E’ un sogno che si avvera”

Entusiasmo e felicità palpabili: questo il ritratto di Sergio Perez dopo la prima giornata in pista a bordo di una Red Bull.

Primi kilomentri, primi assetti provati dal pilota messicano che si è tolto un pò di ruggine dopo i mesi di inattività. Un primo assaggio dunque per Checo in quella che sarà sicuramente l’avventura più stimolante da quando è in Formula 1 e dove proverà a sfruttare tutte le occasioni possibili per fare una grande stagione a bordo di una vettura che, si spera, possa essere davvero competitiva.

Queste le sue parole: “E’ stato fantastico – ha detto Checo. Vedere il mio nome sulla macchina è qualcosa di molto speciale, è sicuramente un sogno che si avvera: siamo riusciti a lavorare molto al simulatore sui vari comandi e sono molto soddisfatto dei progressi fatti in termini di feeling con la vettura. Chiaramente tutto ciò che riguarda la macchina è diverso: certo, è una Formula 1, ma la posizione del sedile è diversa, così come il volante, i freni, i vari bottoni, le procedure, il motore e l’erogazione della potenza, la coppia. Insomma, è tutto diverso, ma c’è davvero tanto potenziale in questa squadra”.

OMNISPORT | 24-02-2021 09:17