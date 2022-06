F1, Perez e Verstappen: "Dobbiamo sistemare alcune cose"

10-06-2022 20:23

Ecco le parole dei piloti della Red Bull Sergio Perez e Max Verstappen dopo le due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il messicano si è piazzato primo e secondo, l’olandese due volte terzo.

Sergio Perez: “È stato un buon inizio di weekend ma nelle seconde libere non ci siamo sentiti bene come avremmo voluto. Probabilmente abbiamo preso alcune direzioni sbagliate, ma stavamo solo provando soluzioni, e non siamo stati in grado di risolvere i nostri problemi. Ma abbiamo i dati anche con entrambe le gomme nel lungo periodo; ci siamo discostati da Max al riguardo (Verstappen nella seconda sessione ha usato le soft, Perez le morbide, ndr), quindi penso che ci siano buoni dati per noi da raccogliere e da esaminare stasera, e speriamo di essere in grado di mettere insieme il tutto. Il porpoising? Sì, l’abbiamo sofferto, soprattutto in frenata: può diventare molto difficile frenare con quei dossi”.

Max Verstappen: “Sono stato un po’ sfortunato con le mie gomme morbide: in entrambe le sessioni ho preso bandiere gialle e quindi ho preferito risparmiarmi. Ma nel complesso, sembriamo abbastanza decenti. Sembra che la Ferrari sia abbastanza veloce sul giro secco. Le corse lunghe poi sembrano un po’ più uniformi, quindi è positivo… ma nel complesso non è stata una brutta giornata, ho solo bisogno di mettere a punto alcune cose”.