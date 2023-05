F1, Perez esulta e Verstappen fa autocritica

Il campione del mondo in carica si rammarica del nono posto: "Tutta colpa mia".

06-05-2023 23:40

Queste le parole di Perez dopo la terza pole position della sua carriera: “È stato il mio weekend peggiore fino alle qualifiche, non riuscivo a recuperare quei decimi che mi separavano da Verstappen e dalle Ferrari. Siamo riusciti a raccogliere tutto, a mettere a posto i pezzi e a fare il giro che volevamo proprio in qualifica. Mi mancava tutto finora, faticavo a trovare il bilanciamento a mettere a posto tutti i pezzi. Questo asfalto poi è molto sensibile alla temperatura, quindi non è mai semplice. La lotta con Verstappen? Io mi sto godendo questa lotta, prendo gara per gara, innanzitutto grazie al team che ha fatto un lavoro fantastico. Vedremo domani cosa riusciremo a fare, partiremo dalla pole, abbiamo tutto da perdere, ma andremo in gara cercando di goderci anche questo meraviglioso pubblico”.

Delusione invece per Max Verstappen: “Ho portato la macchina al limite e ho commesso degli errori, poi mi sono affidato alla fortuna che non è arrivata per colpa della bandiera rossa. Colpa mia per questo nono posto. Sarà dura, ma me la sono resa io difficile. Ambisco al secondo posto, l’unico avversario è Perez ma ci sono macchine tra di noi”.