F1, Perez: "La RB16B ha un gran potenziale”

Voto 10 e lode per la monoposto con con cui Sergio Perez affronterà il prossimo mondiale 2021 di Formula 1. nonostante l’aver percorso pochi kilometri in pista, il pilota messicano è rimasto molto soddisfatto del lavoro svolto dalla Red Bull sulla RB16B.

in un’intervista rilasciata alla stampa inglese, Sergio Perez ha dichiarato che l’intero staff tecnico è riuscito a creare un pacchetto tecnico estremamente interessante, capace di “sviluppare” velocità in ogni condizione di gara e grip. Adesso il messicano dovrà principalmente lavorare sul feeling e sull’ottimizzazione del set-up, così da riuscire a sfruttare al massimo il potenziale della monoposto.

“Ho girato soltanto un giorno e mezzo al volante della RB16B, ragion per cui devo ancora apprendere tante cose sulla nuova monoposto, ma di sicuro l’inizio di stagione è stato incoraggiante”, ha affermato l’ex Racing Point. “La vettura ha mostrato un gran potenziale, risultando veloce in varie condizioni di gara. Toccherà a me estrarre il massimo dal pacchetto tecnico e cercherò di farlo migliorando il feeling sessione dopo sessione”.

OMNISPORT | 18-03-2021 15:54