F1, Perez: “Mercedes parte come favorita a Sochi”

Mercedes partirà con tutti i favori del pronostico a Sochi, parola di Sergio Perez. Intervistato dal sito ufficiale della Red Bull, il messicano ha tracciato gli obiettivi per il prossimo Gran Premio di Russia, 15° prova del mondiale 2021 di Formula 1, precisando come la Red Bull dovrà ottimizzare il pacchetto per restare in scia alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Mercedes ha vinto ogni gara a Sochi dal 2014 ad oggi e quindi sono assolutamente le favorite per questo week-end di gara”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Batterli sarà difficile, ma come sempre cercheremo di dare il massimo. Sochi è una pista che mi piace. E’molto tecnica e fluida, aspetti che renderanno la qualifica emozionante”.

“Per me e Max è importante fare lavoro di squadra, come è accaduto a Monza, e anche a Sochi cercheremo di unire le forze per raggiungere l’obiettivo comune”, ha aggiunto. “Monza non era la nostra pista preferita, ma nonostante questo eravamo riusciti a salire sul podio. Perderlo per la penalità è stato deludente, ma guardiamo gli aspetti positivi del fine settimana”.

“Stiamo andando in un tipo di pista molto diversa, quindi spero davvero che potremo continuare a fare bene e partire forte già da venerdì”, ha concluso.

OMNISPORT | 22-09-2021 10:57