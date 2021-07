F1, Perez o Ricciardo? La risposta di Verstappen

Ai microfoni di Sky News, Max Verstappen non ha saputo scegliere dopo una domanda insidiosa: “Paragonare Ricciardo e Perez? Non potrei, davvero. Daniel è stato molto bravo, ma io ho corso con lui in un momento in cui ero più giovane e inesperto. Ecco perché non posso davvero paragonarlo a Checo”.

“Il mio rapporto con Perez è eccellente e le cose stanno andando estremamente bene con la squadra. Ora siamo in testa alle classifiche e spero che potremo rimanerci a fine stagione – ha detto Verstappen, che poi ha parlato anche di Pierre Gasly e Alexander Albon -. Anche con Pierre e Alex ho avuto un buon rapporto, sono grandi piloti. Gasly sta andando benissimo in AlphaTauri ed è impressionante vedere cosa può fare in quella macchina. Il fatto che si qualifichi regolarmente al quinto o al sesto posto, oppure che sia riuscito a vincere nel 2020, è fantastico. Sono molto felice per lui”.

OMNISPORT | 10-07-2021 13:27