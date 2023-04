F1, Perez prende coscienza: "Sono in lotta per il titolo"

Il pilota messicano: "La squadra mi chiama ‘King of the Streets’ – il Re della strada –, sono felice per tutti loro".

30-04-2023 20:53

Grande vittoria a Baku per Sergio Perez, inevitabilmente entusiasta: “È stato un weekend incredibile, sono soddisfatto ed è stata una giornata grandiosa per tutta la squadra, sono orgoglioso di tutti. Voglio ringraziare Thibaut, è uno dei mei meccanici che è a casa per motivi personali, ma è un grande pezzo di questa squadra. La squadra mi chiama ‘King of the Streets’ – il Re della strada –, sono felice per tutti loro. Sono stati fantastici e la gara è stata perfetta. Eravamo la vettura più veloce in pista”.

“Credo che spingere Max al massimo nel primo stint sia stato fondamentale – continua Perez -, le sue gomme si sono rovinate tanto da costringerlo a tornare subito ai box, credo sia stato questo il momento chiave della mia gara. Al di la della Safety Car, credo che avrei vinto ugualmente. Sono decisamente in lotta per il titolo, penso che posso andar bene su qualunque tracciato e ora mi concentro su Miami”.