F1, Perez: "Problemi con l'affidabilità del motore"

30-09-2022 19:37

Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha parlato dopo il deludente nono posto nelle libere a Singapore: “Abbiamo perso un po’ di tempo in pista nelle seconde libere e abbiamo avuto qualche problema con l’affidabilità del motore, tanto che abbiamo poi apportato modifiche all’assetto”.

“Abbiamo molte informazioni da analizzare e sceglieremo le cose migliori per cercare di fare del nostro meglio. Mi sono sentito più a mio agio nelle PL1 e sono stato più veloce in quella sessione, quindi penso che ci siano dei buoni dati da analizzare. Sapevamo che Mercedes e Ferrari sarebbero state entrambe forti, vedremo cosa riusciremo a fare domani in qualifica”.