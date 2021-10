F1, Perez: "Verstappen? Mi sembra rilassato"

23-10-2021 13:42

Il pilota della Red Bull Sergio Perez a RacingNews365 smentisce le impressioni di un Verstappen nervoso dopo l’ennesima tensione in pista con Hamilton: “Penso che sia abbastanza rilassato, si concentra su una gara alla volta. Credo che sia consapevole che tutto può accadere ogni fine settimana. Ci sono sei gare da disputare, che sono tante, e penso che abbia un approccio simile a quello della squadra. Siamo in una battaglia serrata per il campionato. Ragioniamo gara per gara e vogliamo massimizzare ogni singola opportunità”

Sul suo ruolo da compagno di scuderia: “Ad essere onesti, non mi sento come se stessi correndo per qualcun altro, mi sento come se stessi correndo per la mia squadra. Max fa parte del team e tutti nel team vogliamo che Max vinca. Stiamo dando tutto come squadra. Tutti mi sostengono. Se io faccio bene, significa che la squadra sta facendo bene, e lo stesso vale per Max. La battaglia per i campionati piloti e costruttori è molto serrata e, alla fine, saremo tutti insieme e questo farà la differenza per il successo della nostra stagione”.

