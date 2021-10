F1, Perez: "Verstappen non ha punti deboli”

18-10-2021 11:32

Non lo dice perchè sono compagni di scuderia, lo afferma perchè l’evidenza è sotto gli occhi di tutti.

Questa stagione sta davvero mettendo in mostra un Max Verstappen formato mondiale e di questo ne è più che certo Sergio Perez, intervistato da RaceFans.net al termine dell’ultimo Gran Premio di Turchia.

Secondo il pilota messicano della Red Bull, il pilota olandese, alla luce di quanto dimostrato fino ad ora in pista, non ha alcun punto debole, tanto da essere riuscito a creare la giusta alchimia con squadra e pacchetto tecnico, aspetto che lo sta aiutando a giocarsi in maniera concreta le proprie chance per la conquista del mondiale.

“Max ad oggi è il pilota della stagione”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Si è espresso ad altissimi livello, contenendo al minimo gli errori. E’ un dato di fatto che mi ha parecchio impressionato. Onestamente non mi vengono in mente punti deboli, almeno evidenti. E’ in preferita simbiosi con la vettura, il che è molto particolare, visto che in molti, me compreso, non riescono ad esprimersi ad un livello così alto”.

