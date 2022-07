F1, Piero Ferrari punge la Mercedes: "Noi abbiamo perso con dignità"

27-07-2022 12:32

Piero Ferrari, vice presidente della scuderia di Maranello, dalle colonne de il Giorno si è espresso in modo pungente sulla proposta della Mercedes di rivedere il regolamento per la stagione 2023 per ragioni di sicurezza.

Per molti nel paddock la scuderia tedesca, in evidente svantaggio rispetto alle concorrenti per il titolo, vuole solo recuperare terreno: “Ci opporremo a qualunque strumentalizzazione – sono le parole di Piero Ferrari -. Per anni la Ferrari aveva un deficit di motore nei confronti di Mercedes. Noi non abbiamo chiesto favori o scorciatoie. Abbiamo perso con dignità, lavorando in silenzio per recuperare. Dovrebbero comportarsi così anche i nostri avversari”.

In vista del Gran Premio d’Ungheria, Piero Ferrari si è espresso così: “Dobbiamo lottare per il primo posto. Fino all’ultimo metro del Gran Premio. Bisogna mettere tutto in prospettiva e guardare avanti. L’emozione immediata è negativa, ma un pilota non si giudica certo da un episodio. E Leclerc, tra pole e vittorie, ha già ampiamente dimostrato il suo valore”.