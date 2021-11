F1, Pierre Gasly: "Jeddah tracciato impressionante"

30-11-2021 17:41

Alla vigilia dell’ultimo weekend della stagione di F1 in Arabia Saudita, l’obiettivo di AlphaTauri e di Pierre Gasly è quello di riscattarsi dopo il brutto fine settimana di Losail. L’inedito tracciato di Jeddah rappresenterà, però, una sfida per tutti perché sia team che piloti arriveranno sul tracciato dell’Arabia Saudita senza alcun riferimento precedente.

Il francese Gasly, autore di alcune gare ottime in questa stagione, ha parlato di quello che si aspetta sul tracciato arabo:

“A giudicare da quello che ho visto provando al simulatore, ci attende un circuito estremamente veloce, con un gran numero di curve molto veloci, alcune delle quali cieche. Penso sia particolarmente difficile ed è ulteriormente sfidante perché la pista è completamente nuova”.

“Nessuno ci ha praticamente mai girato, l’asfalto non sarà gommato e probabilmente perderà anche un po’ d’olio. È un circuito cittadino con un’aderenza piuttosto bassa e nessuno ha dei dati relativi a questa pista”.

“Da parte nostra, però, abbiamo già dimostrato in Qatar che sappiamo adattarci molto velocemente alle nuove situazioni, girando con buoni tempi fin dal venerdì. Tuttavia, dovremo lavorare sodo per essere veloci sia sul giro singolo che sulla distanza di gara e trovare quindi il giusto compromesso sia per il sabato che per la domenica”.

“Un’altra cosa chiara emersa al simulatore è che le velocità sono molto alte e i muri molto vicini, dall’abitacolo è qualcosa di impressionante: sarà una bella sfida e dobbiamo prepararci per bene”.

