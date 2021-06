F1, PL3: Hamilton davanti a Verstappen! Leclerc 7°

Nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, le ultime prima delle qualifiche ufficiali, a timbrare il miglior tempo è il britannico della Mercedes Lewis Hamilton in 1.04.369. Il 7 volte iridato precede il diretto rivale per la vittoria, l’Olandese Volante della Red Bull Max Vestappen, e il compagno di box Valtteri Bottas, 3° e sempre indietro rispetto a britannico. Da segnalare come sia stato cancellato l’ultimo tentativo di Verstappen per aver superato i Track Limits.

Sono sempre Mercedes e Red Bull a contendersi le prime posizioni, e a riprova di ciò il quarto tempo se lo prende l’altra Red Bull di Sergio Perez, in 1’05″026. Quinta posizione nelle PL3 per un ottimo Tsunoda in Alpha Tauri, col tempo di 1’05″150. Poi Pierre Gasly, a dimostrazione delle buonissime prestazioni del motore Honda, e poi la prima Ferrari di Charles Leclerc, che chiude in 1’05″340. Alonso, Stroll e Vettel chiudono la Top-10.

In difficoltà Carlos Sainz, che chiude le prove libere in 13° posizione col tempo di 1’05″698.

Ora la parola alle qualifiche ufficiali, in programma dalle 15:00.

OMNISPORT | 26-06-2021 13:05