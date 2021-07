F1, pole Hamilton in Ungheria. Ferrari: disastro Sainz, Leclerc ok

Nelle qualifiche di Ungheria torna in pole position Lewis Hamilton, davanti all’altra Mercedes di Bottas. Terzo Verstappen, settima la Ferrari di Leclerc e solo 15esimo Sainz dopo un errore.

Nel Q1 il più veloce è Max Verstappen, con il tempo di 1:16.214. Dietro subito le Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Buon tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, che chiude al quarto posto. Solo 8° Leclerc. La Haas di Schumacher invece non scende in pista, dopo l’incidente delle FP3. Gli eliminati sono: Tsunoda, Russell, Latifi, Mazepin, Schumacher.

Nel Q2 però Carlos Sainz rovina tutto ciò che di buono era stato fatto nel Q1: il pilota spagnolo sbaglia e va a sbattere contro il muro. La bandiera rossa ferma le qualifiche, il ferrarista partirà dalla 15esima posizione.

Anche nel Q2 è Max Verstappen davanti a tutti, in 1:15.6. Secondo Norris e terzo Gasly. Sesto il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, seguito da Leclerc e Bottas. Gli eliminati sono Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Giovinazzi e Sainz. Hamilton partirà con gomma gialla nel GP.

Il Q3 parte subito forte con le Mercedes che superano le Red Bull a 7′ dalla fine. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc. Tutti ai box tranne Vettel che rimane in pista. Ritornano insieme in pista Hamilton e Verstappen a 2′ dal termine. Nell’ultimo giro non cambia nulla, pole position di Hamilton, dietro l’altra Mercedes di Bottas. Terzo Verstappen e poi Perez. Gasly e Norris precedono Leclerc al settimo posto. Chiudono Ocon, Alonso e Vettel.

OMNISPORT | 31-07-2021 16:14