F1, Porsche pronta a tornare nel Circus con il 50% di Red Bull

27-07-2022 17:54

La Porsche è pronta a tornare in Formula 1. E lo farà nel 2026 con la Red Bull, quando verrà introdotto il nuovo regolamento sui motori. La casa tedesca però non fornirà soltanto i propulsori al team austriaco, perché sta per rilevare il 50% delle azioni della stessa squadra, come riporta Motorsport-Total.com.

L’annuncio della collaborazione fra Red Bull e Porsche doveva arrivare durante il weekend del GP d’Austria, ma dato che i nuovi regolamenti per il 2026 non sono stati ancora approvati allora le due parti non hanno ufficializzato la loro intesa. Però adesso è spuntata un’indiscrezione importante dal Marocco.

Si tratta infatti dell’approvazione di una domanda congiunta presentata da Porsche e Red Bull, rivelata dalle autorità antitrust del paese africano, obbligate a pubblicare tali documenti. La collaborazione fra le parti non era un segreto, ma si parlava solo di fornitura di motori e non di partnership al 50% delle azioni.

Al momento anche l’Alpha Tauri, team satellite Red Bull in Formula 1, dovrebbe restare in famiglia e montare così motori Porsche dal 2026.