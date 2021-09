F1, qualifiche GP d'Italia: Lando Norris e Daniel Ricciardo soddisfatti

“Possiamo essere fiduciosi in vista della gara ma odio quando sento dire che siamo arrivati ‘molto vicini’, perché sembra che non hai fatto sufficientemente un buon lavoro. Io invece sono felice. Partiamo da una posizione migliore rispetto a quella ottenuta l’anno scorso. È un buon piazzamento, anche se avrei preferito partire dalla terza piazza”. Così il britannico della McLaren Lando Norris al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia a Monza, nelle quali si è classificato quanto subito seguito dal suo compagno di squadra Daniel Ricciardo.

“Essere così vicini a Max (Verstappen, ndr), che è un pilota che ha conquistato sei pole su sette, è ottimo – ha aggiunto l’australiano -, ora guardiamo a domani, perché non voglio rimanere quinto. Durante la qualifica ero rabbioso, e nei primi due settori lo ero maggiormente, perché sapevo che dovevo spingere nell’ultimo. Al traguardo ero convinto di essere arrivato terzo, almeno fino a quando non mi è stata comunicata la posizione finale con i relativi distacchi. Cercherò di gestire questa rabbia sia durante la sprint race che in gara”.

OMNISPORT | 10-09-2021 22:12