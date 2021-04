F1, Raikkonen: “C’è fiducia, possiamo lottare per la zona punti”

In Bahrain il team svizzero non è riuscito ad entrare nella top ten, nonostante una buona prestazione complessiva del weekend. Il primo pit stop molto lungo ha infatti precluso qualsiasi speranza di andare a punti per il nostro Giovinazzi e questo gli ha pesato su tutto il proseguo della gara. Kimi Raikkonen invece ha concluso il GP in undicesima posizione. Sicuramente, rispetto allo scorso anno, la vettura è certamente più competitiva e in grado di poter conquistare punti in diverse occasioni.

“C’è fiducia – ha detto Kimi. Possiamo lottare per la zona punti anche a Imola, ma non illudiamoci, perché non sarà facile. Abbiamo visto in Bahrain che fare un buon weekend non significa finire in top ten, quindi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo continuare a spingere per migliorare tutto ciò che facciamo dal giovedì alla domenica, e la differenza tra finire una gara dietro i top o fuori dalla zona punti è davvero minima. Se tutto va come deve andare, potremo fare un buon weekend e far parte di quel gruppo importante: sappiamo cosa possiamo fare, dobbiamo solo assicurarci di dare il massimo”.

OMNISPORT | 14-04-2021 15:56