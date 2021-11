F1 | Raikkonen: “Giovinazzi merita di tornare in Formula 1”

25-11-2021 09:16

La notizia che Giovinazzi non sia sulla griglia di partenza nel prossimo campionato del mondo di F1 fa ancora discutere. Nessuna monoposto per il pilota di Martinafranca che dopo tre anni di F1 rimane a piedi.

Kimi Raikkonen suo ex compagno in Alfa Romeo, ha parlato della “burrascosa” separazione tra Antonio Giovinazzi e il team Alfa Romeo, precisando come l’italiano meriti di tornare presto all’interno dello schieramento di partenza.

“E’ un peccato che Antonio non possa guidare in Formula 1 nel 2022”, ha affermato Kimi Raikkonen. “E’ un bravo ragazzo e lo dico perchè già ci conosciamo da diverso tempo, visto che abbiamo lavorato insieme anche in Ferrari. Purtroppo non ci sono molti sedili in Formula 1 e sono tanti i piloti che cercano di accamparsi un posto, ma personalmente spero possa tornare presto. Merita di stare all’interno della griglia di partenza”.

OMNISPORT