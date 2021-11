F1, Raikkonen: “Speriamo di mostrare lo stesso livello del Messico”

11-11-2021 16:24

Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, spera di confermarsi in zona punti nel prossimo Gran Premio del Brasile, quartultima prova del mondiale 2021 di Formula 1.

In Messico l’alfiera della scuderia italiana ha colto un buonissimo ottavo posto in vista della lotta al terz’ultimo posto della classifica costruttori. Un obiettivo di assoluto spessore che, se raggiunto, permetterebbe al team elvetico di programmare con maggiori risorse lo sviluppo della vettura che scenderà in pista il prossimo anno.

“Sono felice della prestazione che abbiamo mostrato in Messico e spero che potremo confermarla anche ad Interlagos”, ha affermato il finlandese dell’Alfa Romeo Racing. “La gara dello scorso fine settimana è stata abbastanza noiosa dall’interno della vettura, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati e va vene così”.

“Ho tanti bei ricordi ad Interlagos, tra cui il titolo mondiale conquistato nel 2007. Correre qui per l’ultima volta sarà bello. Quando sono in vettura non penso a tutte queste cose, ma in generale sono felice di affrontare questo fine settimana, soprattutto dopo la cancellazione dello scorso anno”, ha concluso.

